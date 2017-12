Leia a íntegra do comunicado de Bin Laden "Em nome de Deus, o misericordioso e o clemente. Comunicado de imprensa do xeque Osama bin Laden sobre as últimas explosões nos Estados Unidos. Depois das últimas explosões ocorridas nos Estados Unidos, alguns dedos acusadores nos apontaram e têm nos acusado de estar por trás dos atentados. Os Estados Unidos nos acostumaram a esse tipo de acusações, cada vez que seus inimigos, que são numerosos, lhes assestam um golpe. Nessa oportunidade, afirmo categoricamente que não levei a cabo essa ação e os que fizeram isso o fizeram por seu próprio interesse. Quanto a mim, vivo no Afeganistão. Sou adepto do comandante dos fiéis (o mulá Omar, chefe supremo do Taleban), a quem devo respeito e obediência em todas as coisas. O comandante dos fiéis não permite que se realizem atividades desse tipo a partir do Afeganistão." Xeque Osama bin Laden. Dia 28, sexto mês, ano 1.422 da Hégira (ano muçulmano).