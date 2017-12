Leia íntegra da carta de FHC a Rodríguez Saá Leia a íntegra da carta do presidente Fernando Henrique Cardoso enviada hoje a Adolfo Rodríguez Saá, presidente da Argentina. Fernando Henrique está no Pantanal com a família. "A Sua Excelência, o Senhor Adolfo Rodríguez Saá, presidente da nação Argentina, Senhor Presidente, No momento em que Vossa Excelência assume a presidência da nação Argentina, quero fazer-lhe chegar, e por seu intermédio a todo o povo argentino, a palavra de amizade, apoio solidário e confiança do governo e do povo brasileiros. A estabilidade e a prosperidade da Argentina, através do crescimento e no marco de plena institucionalidade em que se deu a mudança de governo no país, constituem um interesse permanente da região e uma garantia de fortaleza para nossa relação bilateral e o Mercosul. Nossos países se encontram unidos por laços entranhados de amizade e cooperação. Seus interesses compartilhados vão além de sua singular aliança estratégica para alcançar o compromisso comum com o Mercosul e com a paz, a estabilidade e a integração de nossa região. O Brasil está disposto a trabalhar junto com a Argentina para alcançar os objetivos que são comuns no quadro dos acordos, compromissos e propósitos que unem as duas nações. Não se cansará de exortar às nações amigas e às instituições internacionais competentes para que também ajudem a esse país a levar adiante essa empresa de coragem cívica e política em que, por vontade expressa de seu povo e por mandato conferido a seus novos dirigentes, a Argentina encontra-se agora envolvida. É esta empresa - levantar-se economicamente e em paz social - que assegurará à Argentina o cumprimento de seu papel como sócio e participante ativo da estabilidade e da prosperidade em nosso hemisfério e no mundo. Receba, junto com meus votos de felicidade e ventura na missão que lhe foi confiada, as expressões de afeto e amizade que por seu intermédio o povo brasileiro faz chegar a seu irmão, o povo argentino. Cordialmente, Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República Federativa do Brasil"