Leia trechos da carta enviada por Ahmadinejad a Bush A seguir trechos da carta de 18 páginas, escrita em farsi, enviada pelo presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush: "Há algum tempo, tenho pensado, como alguém pode justificar as inegáveis contradições que existem no cenário internacional. Muitas questões continuam sem resposta.... "Pode um seguidor de Jesus Cristo (que a paz esteja com Ele), o grande mensageiro de Deus, sentir-se obrigado a respeitar os direitos humanos; apresentar o liberalismo como um modelo de civilização; anunciar sua oposição à proliferação de armas nucleares e de destruição em massa; fazer da "Guerra ao Terror" seu slogan; e trabalhar para o estabelecimento de uma comunidade internacional, mas, ao mesmo tempo, atacar países, destruir vidas, reputações e posses de pessoas, e, pela simples suspeita da presença de alguns criminosos em uma vila, cidade ou comboio, destruí-los inteiramente?" Guerra do Iraque "Mentiras foram contadas na questão do Iraque. Qual foi o resultado? Não tenho dúvida de que contar mentiras é reprovável em qualquer cultura e você não gostaria que lhe mentissem. "Naturalmente que Saddam era um ditador assassino. Mas a guerra não foi travada para derrubá-lo. O objetivo declarado da guerra foi encontrar e destruir armas de destruição em massa. Ele foi derrubado ao longo do caminho para outro objetivo; de qualquer forma o povo da região ficou contente. Eu destaco que durante os muitos anos da guerra imposta ao Irã, Saddam foi apoiado pelo Ocidente. "Os cidadãos americanos vivem em constante medo de um novo ataque a qualquer hora, em qualquer lugar. Por que a mídia, ao invés de proporcionar um sentimento de segurança e paz de espírito, aumenta o sentimento de insegurança? "Alguns acreditam que essa enganação pavimentou o caminho - e foi justificativa - para um ataque contra o Afeganistão." Israel "No decorrer da história, muitos países foram ocupados, mas creio que o estabelecimento de um novo país com um novo povo é um fenômeno novo exclusivo da nossa época. Os estudantes dizem que, há 60 anos, tal país não existia. Eles mostram documentos e globos antigos e dizem, tente como nós tentamos, e não conseguimos encontrar um país chamado Israel. "Eu tenho certeza que você (Bush) sabe a que custo Israel foi estabelecido. Milhares morreram no processo e milhões de pessoas tornaram-se refugiados." Avanços científicos "Por que é que qualquer feito tecnológico ou científico alcançado na região do Oriente Médio é interpretado e retratado como uma ameaça ao regime sionista? "Por mais quanto tempo o sangue de homens, mulheres e crianças inocentes serão derramados nas ruas, e a casa das pessoas serão destruídas sobre suas cabeças? Você está satisfeito com a situação atual do mundo? Você acha que as políticas atuais podem continuar?" 11 de setembro "O 11 de setembro foi um incidente horrível. Nosso governo imediatamente declarou seu repúdio em relação aos responsáveis e ofereceu suas condolências aos atingidos. O 11 de setembro não foi uma operação simples. "Poderia ser planejado e executado sem uma coordenação de serviços de inteligência e segurança, ou sua extensa infiltração? Por que vários aspectos dos ataques foram mantidos em segredo? Por que os responsáveis não foram identificados e julgados?" Guantánamo "Existem prisioneiros na Baía de Guantánamo que não foram julgados, não tem representação legal, suas famílias não podem vê-los. Não há monitoramento internacional de suas condições e destinos. Ninguém sabe se são prisioneiros, acusados ou criminosos." Política mundial "A população mundial está descontente com o status quo e presta pouca atenção às promessas e comentários feitos por vários líderes mundiais... As pessoas estão protestando contra a crescente lacuna entre os abastados e os destituídos, os países ricos e os países pobres. O liberalismo e a democracia no estilo ocidental não foram capazes de concretizar os ideais da humanidade. "A história nos diz que governos repressivos e cruéis não sobrevivem. Deus encarregou o homem de seu próprio destino." Liberalismo e democracia "O liberalismo e a democracia ocidental não foram capazes de ajudar a alcançar os ideais da humanidade. Hoje esses dois conceitos falharam. Aqueles com maior percepção já podem ouvir os sons da quebra e da queda da ideologia e pensamentos de sistemas democráticos liberais. "Sr. Presidente, quer gostemos ou não, o mundo está gravitando em direção a fé no Todo Poderoso, e a justiça e a vontade de Deus irá triunfar sobre todas as coisas."