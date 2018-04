Leilão de objetos de Liz Taylor arrecada US$ 183 milhões

Segundo a Christie''s, 1.817 lotes foram vendidos numa série de leilões em Nova York e Londres, sendo que alguns atingiram cerca de 50 vezes o preço estimado antes do leilão.

O item mais caro foi o quadro "Vue de l''asile et de la Chapelle de Remy", de Vincent van Gogh, que ficava na sala de estar da casa da atriz. A pintura foi arrematada por 10,1 milhões de libras (US$ 16 milhões).

Filha de um negociador de arte de Londres, Liz Taylor acumulou uma coleção substancial de arte dos séculos 19 e 20, dentre eles obras de Edgar Degas e Auguste Renoir.

A atriz morreu em março, aos 79 anos e a Christie''s tem vendido seus bens em nome do fundo Elizabeth Taylor.

O leilão realizado em dezembro em Nova York com joias, roupas e outros objetos da atriz, arrecadou mais de US$ 156 milhões. Um comprador pagou US$ 8,8 milhões por um diamante de 33,19 quilates que fora presente do ator Richard Burton, com quem Liz se casou duas vezes.

A venda de 38 pinturas em Londres na terça e quarta-feira levantou mais 15,6 milhões de libras (US$ 24,6 milhões). As informações são da Associated Press.