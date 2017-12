Leiloados pela Internet escombros do WTC e do Pentágono Enquanto prosseguem os duros trabalhos de remoção dos escombros das torres gêmeas - sob as quais, acredita-se, ainda se encontram milhares de cadáveres -, através do portal da Internet eBay era possível comprar pedaços de ruínas das emblemáticas torres nova-iorquinas. Através do site da Internet, também se podia adquirir destroços do Pentágono. "A venda começou apenas uma hora depois que o primeiro avião bateu contra uma das torres, e quando ainda nem havia caído a torre sul", afirmou Kevin Purgslove, do eBay. Imediatamente, o site proibiu a venda dos macabros souvenirs, e centenas de leilões foram anulados. Mas, antes que os responsáveis pelo eBay adotassem a medida, alguns leilões já haviam sido realizados.