Leitura apressada do discurso do papa causou polêmica, diz Vaticano O novo ministro do Exterior do Vaticano, o arcebispo Dominique Mamberti, disse nesta segunda-feira que uma de suas prioridades será fortalecer o diálogo com o mundo muçulmano e que a polêmica sobre o discurso do papa Bento XVI se deve a uma "leitura apressada" de suas declarações. Mamberti, nomeado no último dia 15, tomará posse no início de outubro, e fez essas declarações à emissora italiana Rádio24-Il Sole 24 Ore, na qual afirmou que as palavras do papa foram mal interpretadas e que está convencido de que o discurso deste domingo do Pontífice durante o Ângelus ajudará a acalmar os ânimos. O arcebispo francês ressaltou que um dos objetivos da diplomacia é "tentar entender as razões dos outros e a entender as próprias convicções" e que seu trabalho será fortalecer o diálogo entre as duas religiões monoteístas. Devido às ameaças contra o papa feitas por grupos fundamentalistas islâmicos, as medidas de segurança no Vaticano, sobretudo na praça São Pedro, foram aumentadas e nesta segunda-feira, pelo segundo dia, se nota a presença de um maior número de agentes. Todo o recinto está sob constante observação das forças de segurança. Os fiéis que entram no templo têm que passar, como já é norma desde o Jubileu do Ano 2000, pelos detectores de metais. Segundo a Polícia italiana, encarregada de garantir a segurança na praça São Pedro, a vigilância foi reforçada, mas de forma discreta, para não "turvar" o desenvolvimento normal do dia a fiéis e turistas. Alguns dirigentes políticos italianos, como Margherita Boniver, ex-ministra e atual porta-voz da política externa do Forza Itália (o partido de Silvio Berlusconi), e Mario Mauro, vice-presidente do Parlamento Europeu, da mesma legenda, se queixaram de que o Ocidente não tenha saído em defesa de Bento XVI. "Estou indignada perante a débil, inexistente, resposta italiana e européia aos ataques contra o papa", disse Boniver. Mauro anunciou que enviou o discurso do sumo pontífice a todos os deputados "para que se evitem instrumentalizações futuras e o Parlamento Europeu assuma uma posição clara em defesa da liberdade de expressão".