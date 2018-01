Lembrete para líder extremista

The New York Times

BORNHAGEN, ALEMANHA - Ninguém no vilarejo estava prevendo o que ocorreria. Especialmente Björn Höcke, pai de quatro filhos, um homem tranquilo que por acaso se tornou o político de extrema direita mais conhecido da Alemanha. Em janeiro, num comício em Dresden, Höcke questionou o preceito que tem orientado a Alemanha moderna – a culpa do país na 2.ª Guerra e o Holocausto. Ele exortou os alemães a encarar a história do país de maneira totalmente oposta, fazendo um giro de 180 graus.

Os alemães foram “o único povo no mundo a erguer um monumento da vergonha no centro da sua capital”, disse ele, referindo-se ao Memorial do Holocausto em Berlim. Então, numa manhã de quarta-feira, quando despertou, viu o Memorial do Holocausto na frente da janela do seu quarto: 24 blocos de concreto retangulares, uma parte do monumento original, reconstruído no tamanho proporcional à propriedade. A única diferença era que os blocos faziam um giro de 180 graus.

“Queremos lembrar Höcke de que ele pode mudar a história da Alemanha como desejar, mas isso não muda nada”, declarou Philipp Ruch, cofundador de um grupo de arte com sede em Berlim conhecido como Center for Political Beauty.

O memorial chamou a atenção do país para o pequeno povoado de Bornhagen, com 309 habitantes, na antiga fronteira que separava a Alemanha Ocidental da Oriental. Höcke, professor de história e chefe local do partido AfD (Alternativa para Alemanha), chama o vilarejo de local de inspiração. Por trás da fachada idílica, Bornhagen reflete a nova e confusa realidade da Alemanha, onde a tolerância política e a homogeneidade demográfica vieram abaixo. O AfD conquistou 34% dos votos em Bornhagen nas últimas eleições, mais de duas vezes a média nacional. Mas vizinhos são vizinhos. Integrantes do Partido Verde e os eleitores do AfD vão à caça juntos. Refugiados que chegaram recentemente ao povoado vivem tranquilamente. Até o surgimento do memorial, em 22 de novembro, tais contradições coexistiam pacificamente – pelo menos na aparência.

Ascensão

A instalação perturbou a vida local. E as observações de Höcke, que chocaram até membros de seu partido, lançaram uma pergunta que extrapola o próprio vilarejo: como os alemães deverão enfrentar a ascensão da extrema direita, agora que um partido abertamente nacionalista entrou no Parlamento pela primeira vez desde a 2.ª Guerra?

Para Philipp Ruch e seus colegas artistas, a resposta é clara. Durante dez meses os artistas discretamente exploraram o vilarejo. Registraram uma empresa e obtiveram licença das autoridades locais, alugaram uma propriedade próxima da casa de Höcke e instalaram uma barraca no jardim para montar a réplica do memorial longe da vista dos moradores. Os vizinhos foram informados que se tratava de uma surpresa para uma festa de noivado.

Ameaças

Nas últimas semanas, alunos visitam o memorial, os opositores da extrema direita furam os pneus de carros estacionados no local e os da extrema esquerda protestam contra o fascismo. Há ameaças de morte mútuas.

“Da noite para o dia nos tornamos um vilarejo nazista”, afirma Silvia Rinke, guia turística que sempre votou na esquerda. Silvia conta que os visitantes têm perguntado menos sobre a rica história da região e mais sobre Höcke. Ela diz estar chocada com os comentários de Höcke, mas também com os métodos dos artistas. Como, por exemplo, revolver o caminho por onde ele passa para conseguir uma amostra de DNA e determinar a própria pureza racial dele (foi descoberto que ele tem sangue polonês e português).

“Sou contra o AfD, mas mesmo assim me sinto uma partidária de Höcke”, disse Silvia. “Não somos o Estado, não somos a Stasi”, disse ela, referindo-se à polícia secreta da antiga Alemanha Oriental. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO