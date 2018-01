Lenicov e Ruckauf viajam logo para os EUA O porta-voz do governo argentino, Eduardo Amadeo, informou na tarde desta sexta-feira que os ministros de Economia, Jorge Remes Lenicov, e de Relações Exteriores, Carlos Ruckauf, vão viajar aos Estados Unidos no fim deste mês para informar ao FMI e ao Tesouro norte-americano sobre o plano econômico que vem sendo elaborado. De acordo com Amadeo, essa informação foi transmitida pelo presidente Eduardo Duhalde ao presidente George W. Bush em conversa telefônica mantida nesta sexta-feira. Amadeo relatou tambem que Duhalde explicou a Bush que a equipe econômica argentina vem trabalhando na elaboração de um plano sustentado junto com funcionários do FMI. Amadeo disse que o presidente Duhalde também manteve conversações com os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, do Chile, e Vicente Fox, do México, aos quais agradeceu pelas interferências que vêm realizando em favor da Argentina.