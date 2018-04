Leões infectados são sacrificados no zoológico de Teerã Um jornal estatal iraniano informou que as autoridades do zoológico de Teerã sacrificaram 14 leões que haviam sido diagnosticados com uma doença infecciosa. O diário Jam-e Jam disse, na edição de hoje, que os leões estavam com mormo, doença que geralmente atinge cavalos, burros e mulas e outros animais domesticados. A doença pode ser transmitida para os humanos.