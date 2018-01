Leonel Fernández vence eleição presidencial na República Dominicana O presidente Hipólito Mejía reconheceu neste domingo sua derrota nas eleições da República Dominicana. Mais de seis horas após o fechamento das urnas, e com 12,7% dos votos apurados, o candidato do Partido da Liberação Dominicana (PLD) tinha 51,11%, contra 38,07% de Mejía, do Partido Revolucionário Dominicano (PRD), e 10,33% de Eduardo Estrella, do Partido Reformista Social Cristão. As principais promessas de campanha de Fernández, que governou o país de 1996 a 2000, são devolver à ilha a prosperidade econômica, reduzindo a dívida pública e retomando as políticas de autoridade fiscal que caracterizaram seu primeiro mandato. Na madrugada desta segunda-feira, simpatizantes do PLD começaram a tomar as principais avenidas da capital Santo Domingo para comemorar a vitória do partido. Violência As eleições deste domingo no país de 8,8 milhões de habitantes foram marcadas pela violência. Pelo menos três pessoas morreram. Um eleitor de Mejía e outro de Fernández trocaram tiros na fila da votação de um colégio eleitoral de Barahona, na costa sudoeste da ilha. Também faleceu um outro simpatizante do atual presidente que tentou apartar a briga. Treze pessoas foram assassinadas no país nas eleições passadas. Desta vez, cerca de 35 mil homens foram convocados para trabalhar na segurança.