Leopoldo López publica vídeo em que contesta sentença de prisão

O líder opositor preso na Venezuela, Leopoldo López, divulgou um vídeo em sua conta no Twitter com trechos da sentença proferida contra ele no mês passado. A conta é gerenciada por sua mulher, Lilian Tintori.

López foi sentenciado a 13 anos e 9 meses de prisão, que serão cumpridos na penitenciária militar de Ramo Verde, onde está detido desde que se entregou, há 19 meses. Ele foi considerado culpado por incentivar a violência nos protestos de fevereiro de 2014 que deixaram 43 mortos.

Vean este vídeo de la sentencia absurda de Leopoldo: https://t.co/Mvu9smCdCI Por favor, ayúdame con tu RT. Gracias! LT — Leopoldo López (@leopoldolopez) October 15, 2015

No vídeo, López contesta as acusações citadas na sentença, apresentando também capas de jornais com declarações de líderes de condenação à decisão.

Na terça-feira, a equipe de advogados de López anunciou que apresentará amanhã uma apelação contra a condenação. Para o advogado-chefe da equipe, Juan Carlos Gutiérrez, a sentença contém vícios que demonstram motivação política por trás da condenação.

Nesse dia, a conta no Twitter de López publicou a sentença na íntegra, com as 282 páginas, que pode ser lida aqui.