Lésbicas pedem divórcio no Canadá Um casal de lésbicas entrou oficialmente com um pedido de divórcio na província de Ontário, no Canadá, no que se acredita ser o primeiro pedido do tipo no país. O problema é que a legislação prevê o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas ainda define o divórcio como uma separação entre "um homem e uma mulher que são casados". As duas mulheres, identificadas apenas como MM e JH, se casaram em 18 de junho de 2003, uma semana depois de a província ter tornado legais as uniões de pessoas do mesmo sexo, segundo o jornal Toronto Star. As duas, que estavam juntas há cinco anos, se separaram apenas cinco dias depois. A petição de divórcio foi apresentada no mês passado e deve ser decidida em setembro. Advogados do governo canadense pediram ao tribunal que adie o caso até que a Suprema Corte do Canadá decida sobre a legalidade de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em todo o país.