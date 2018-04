Leste europeu apoia adesão de balcânicos à UE

Os chanceleres dos quatro países do Leste convocaram a reunião hoje em Bratislava, capital eslovaca, para que os países do oeste balcânico resolvam seus problemas, o que é uma pré- condição para a entrada no bloco europeu. Eles afirmam que as negociações entre a Sérvia e sua província separatista do Kosovo, que são mediadas pela UE, precisam iniciar "imediatamente". Eles afirmaram que as negociações para a adesão da Croácia ao bloco deverão estar completas no próximo ano, quando Hungria e Polônia presidirão rotativamente a UE.