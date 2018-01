Leszek Miller deixa o cargo de Primeiro Ministro na Polônia Um dia depois da entrada da Polônia para a União Européia (UE), o presidente polonês, Aleksander Kwasniewski, finalmente aceitou o pedido de demissão do Primeiro-Ministro Leszek Miller, feito em 26 de março desse ano. Em seu lugar, assume o cargo o ex-Ministro das Finanças Marek Belka. "A entrada da Polônia na UE era o principal objetivo do meu governo. E ele foi alcançado", declarou o ex-Premiê em discurso transmitido pela TV polonesa. Miller deixa o governo em meio a uma série de escândalos e baixa popularidade. Sua saída aumenta as dúvidas sobre a participação do país na coalizão liderada pelos Estados Unidos no Iraque.