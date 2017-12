Levante palestino já custou US$ 16,5 bilhões A economia israelense perdeu US$ 12 bilhões enquanto a palestina sofreu prejuízo de US$ 4,5 bilhões por causa dos mais de quatro anos de conflito na região, disse um economista israelense. Danny Singerman, economista-chefe da empresa de pesquisas Business Data Israel, disse que o levante palestino contra Israel, conhecido como intifada, fez o produto interno bruto palestino despencar 30% desde 2000. Enquanto isso, o PIB israelense caiu 10%. Mais de 3.100 palestinos e quase mil israelenses morreram ao longo dos últimos quatro anos em atentados praticados pelos palestinos e ações militares promovidas por Israel. Singerman explica que, como resultado da violência, os investimentos estrangeiros em Israel caíram e os turistas se afastaram. Por sua vez, os palestinos, duramente afetados por cercos militares israelenses, viram quase toda a atividade econômica nos territórios sofrer profundos golpes. "Nós calculamos que, sem a intifada, o PIB per capita de Israel seria de US$ 18.500 por ano, em vez dos US$ 16.700 atuais", disse Singerman. "Para os palestinos, nós estimamos que o PIB per capita estaria em US$ 1.800 por ano, em vez dos atuais US$ 1.100", prosseguiu.