Leve tremor de terra atinge o norte do Chile Um terremoto de intensidade moderada atingiu o norte do Chile. Não há feridos ou danos, mas houve falhas no fornecimento de energia. O tremor ocorreu pouco depois da meia-noite de quinta-feira (hora local). Foi atingida uma faixa de 200 km de extensão do território chileno, e o tremor se fez sentir especialmente na cidade de Vallenar, 660 km ao norte de Santiago, informam as autoridades.