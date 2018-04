''Levei 20 anos para perceber que fiz algo errado'' Dumisani Rebombo tinha 15 anos quando violentou uma garota. Vinte anos depois ele a encontrou para se desculpar. Agora, com 48 anos, ele é um ativista pela igualdade de gêneros, casado, com duas filhas e um filho. "Eu não tinha bodes e isso era motivo de zombaria de meus colegas, que diziam que eu não era um homem de verdade. Concordei em ?disciplinar? uma garota que não dava bola para meus amigos. Após o ato, fui aplaudido de pé. Precisei de 20 anos para perceber que o que havia feito era errado. Após conhecer vítimas de estupro, não pude deixar de me lembrar do que fiz. Quando encontrei minha vítima,ela chorou e contou que nunca se recuperou de verdade. ?Faça-me um favor?, disse ela. ?Ensine seu filho a não fazer o que fez comigo.? Pensei que deixaria um peso para trás mas, quando ela disse isso, tive um novo peso para carregar."