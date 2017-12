Levi´s recompra jeans por US$ 46 mil Um dos pares de calça jeans mais antigos da Levi´s - feito em 1880 e vendido à época por US$ 1 - foi readquirido pela Levi Strauss & Co, por US$ 46.532,00. No que é considerado o maior preço já paga por um denim, a Levi´s comprou o jeans durante um leilão on-line do site eBay. O historiador da companhia norte-americana, Lynn Downey, afirmou que o jeans será usado como modelo para as próximas coleções. O jeans, que está em boas condições, foi encontrada sob o barro em uma antiga cidade mineira de Nevada. O dono, que permanece anônimo, levou a peça para uma avaliação da eBay, que promoveu o leilão com o The History Channel.