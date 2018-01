Lewinsky vai participar de filme sobre Clinton A ex-estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky aceitou participar de um documentário da HBO sobre seu relacionamento com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e o impacto sobre a nação. Ela disse ao jornal The New York Times que a passagem do tempo a fez observar os fatos a partir de novas perspectivas, que vão além do revelado por ela em sua biografia, "Monica´s Story". "No livro foi transmitida aquela fase da minha vida. Os últimos dois anos foram um tempo de intenso crescimento e perspectiva para mim. Quero fazer algo que reflita realmente o modo como me sinto agora", declarou.