Li Yuanchao, 61 anos Principezinho integrante da facção da Liga da Juventude Comunista. É aliado de Hu Jintao, mas tem boas relações com o grupo do ex-presidente Jiang Zemin. Desde 2007, dirige o poderoso Departamento de Organização do partido, responsável por nomeações e promoções, o que ampliou suas conexões políticas.