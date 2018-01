Libanês condenado à morte por colaborar com Israel Um tribunal militar condenou à morte o comandante do extinto Exército Sul Libanês, por colaborar com Israel durante a ocupação do sul do Líbano. A sentença foi proferida à revelia. O veredito contra o general Antoine Lahd é a segunda condenação à morte a ser decretada contra este homem de 75 anos. Acredita-se que ele more na França.