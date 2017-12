Libanesa dá a luz a sêxtuplos Uma libanesa deu a luz, hoje, a sêxtuplos ? quatro meninas e dois meninos ? nos Hospital Al-Hayat, no subúrbio da capital libanesa. As crianças nasceram por cesariana, completadas 30 semanas da gravidez de Soumaya Ghosson. Os bebês e a mãe ?estão bem?, disse o porta-voz do hospital. Os bebês pesam entre 0,5 kg e 1,1 kg. O nome das meninas é Batool, Mariyam, Aya e Hitaf, e o dos meninos, Ali e Abdelrahman.