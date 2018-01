Libanesa é achada ferida em cela no Morumbi A libanesa Rana Koleilat, presa sob suspeita de envolvimento com terrorismo e fraudes bancárias, foi encontrada ferida em sua cela no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, por volta das 7h30, com um ferimento no pulso esquerdo. Ela foi levada para o Pronto-Socorro do Campo Limpo e já retornou para sua cela. Ainda não há informações sobre como a libanesa se feriu. Rana Abdel Rahim Koleilat, de 38 anos, foi presa no último fim de semana na zona norte de São Paulo. A polícia aguarda pedido de extradição do Líbano, que deverá ser feito por meio da Interpol, já que Líbano e Brasil não têm acordo de extradição.