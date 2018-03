Libaneses acusam Israel por roubo de receitas culinárias O presidente da Associação dos Industriais Libaneses, Fadi Abboud, afirmou hoje que seu país prepara um processo internacional contra Israel por ''roubo de receitas culinárias''. Segundo ele, os israelenses alegam serem os proprietários de pratos tradicionais que são originários do Líbano. De acordo com Abboud, a acusação vai se basear no fato de Israel comercializar pratos como o hummus - uma pasta de grão de bico encontrada em todo o Oriente Médio - como israelenses. Abboud reconhece que o Líbano é em parte culpado por nunca ter registrado as receitas. Porém, afirma que Israel causa grandes prejuízos aos libaneses, ao adotar pratos do outro país como seus. Abboud disse que o processo será baseado em outro de 2002, envolvendo o queijo grego Feta, decidido pela Corte Européia de Justiça. A Grécia ganhou o direito de ser o único país a ter um queijo chamado Feta.