Libaneses no Brasil com visto irregular podem pedir refúgio à PF Os libaneses que entraram regularmente no Brasil, mas estão com visto vencido ou por vencer e, em razão dos ataques israelenses não têm condições de voltar a seu país, podem regularizar sua situação. A Polícia Federal está incentivando essas pessoas a entrar com pedido de refúgio. A Polícia Federal em Foz do Iguaçu informou que os interessados devem procurar o órgão para informações mais detalhadas e fazer o pedido de refúgio. Para isso, basta que essas pessoas comprovem, com o visto válido ou com o bilhete aéreo, a entrada no Brasil desde o dia 1º de julho deste ano. Com o pedido, eles deixarão de ser clandestinos e poderão ficar aqui até decidir sobre a volta ao Líbano. A Polícia Federal acrescenta que, em razão das novas medidas de controle imigratório que serão implantadas em Foz do Iguaçu nos próximos três meses, os estrangeiros do Paraguai e da Argentina que estudam ou trabalham no Brasil legalmente poderão procurar a PF para emissão da carteira de estrangeiro fronteiriço. Com isso, não serão mais tratados como turistas, mas como pessoas que diariamente vêm ao Brasil e voltam para seu país de origem.