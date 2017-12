Líbano aciona artilharia antiaérea contra aviões de Israel O Exército libanês acionou suas baterias de artilharia antiaérea contra aviões de combate israelenses que invadiram o espaço aéreo do Líbano nesta quarta-feira, 21, afirmou um porta-voz militar. Os disparos de bateria antiaérea sinalizam uma nova postura do Exército do Líbano com relação às constantes violações de seu espaço aéreo por aviões israelenses. "Os aviões israelenses violaram a soberania libanesa e desrespeitaram a resolução 1701" do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU), disse o porta-voz militar sob condição de anonimato. A resolução 1701 do CS da ONU encerrou uma guerra de 34 dias travada entre Israel e o grupo guerrilheiro xiita pró-iraniano Hezbollah entre julho e agosto do ano passado no Líbano. Aparentemente, as baterias antiaéreas libanesas não atingiram nenhuma aeronave israelense, mas o incidente representa a primeira vez que o Exército do Líbano ataca um avião israelense desde o fim da guerra. Em Jerusalém, porta-vozes das Forças Armadas de Israel recusaram-se a comentar o assunto. Aviões israelenses têm invadido com freqüência o espaço aéreo libanês ao longo dos últimos anos, apesar dos repetidos protestos de Beirute. Israel, que muitas vezes recusa-se a comentar as operações de sua força aérea, defende os sobrevôos realizados desde o fim da guerra como "necessários" para checar se o Hezbollah não está se rearmando. No fim do ano passado, forças de paz de ONU no sul do Líbano disseram ter ficado prestes a disparar contra aviões israelenses que invadiram o espaço aéreo libanês. A ONU é responsável por assegurar os termos do cessar-fogo na fronteira entre Líbano e Israel.