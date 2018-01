Líbano amanhece com novos bombardeios de Israel Unidades militares israelenses e combatentes do Hezbollah se enfrentam nesta segunda-feira em uma região localizada entre as cidades de Maroun al-Ras e Bint Jbeil, no sul do Líbano, informaram fontes policiais e emissoras de rádios locais. Enquanto isso, os bombardeios aéreos israelenses contra alvos no país árabe continuam, concentrados na região de Tiro. Na noite de domingo, pelo menos seis civis, entre eles um bebê, foram feridos pelos bombardeios aéreos israelenses contra o acampamento de Rachadiyeh, na cidade de Tiro. Seis membros da Cruz Vermelha libanesa também ficaram feridos enquanto socorriam as vítimas em Tiro. Israel anunciou neste domingo que capturou dois milicianos do Hezbollah em Maroun al-Ras, localidade que foi tomada pelo "tzahal" (Exército israelense) depois de vários dias de combate.