Líbano atira contra aviões militares de Israel O exército do Líbano declarou que tropas do país abriram fogo contra quatro aviões de guerra israelenses que sobrevoavam o espaço aéreo libanês. Militares israelenses frequentemente sobrevoam a região no que afirmam ser missões de reconhecimento, motivo de constantes reclamações entre os dois países. O incidente deste domingo ocorre em meio ao recrudescimento das tensões no Oriente Médio, que viu nos últimos dias uma das piores trocas de acusação entre Israel e seus vizinhos árabes em anos.