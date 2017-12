Líbano: aviões de guerra israelenses sobrevoam Vale do Bekaa Aeronaves não tripuladas e aviões de guerra israelenses foram vistos nesta sexta-feira sobrevoando a região do Vale do Bekaa, no leste do Líbano. A informação foi confirmada por fontes de segurança libanesas. As autoridades negaram relatos anteriores, sustentados por emissoras de TV e rádios libanesas, de que as aeronaves tenham aberto fogo. Segundo as fontes de segurança, os tiros ouvidos eram disparos de baterias antiaéreas libanesas, que tentavam expulsar as aeronaves. O Exército israelense, por sua vez, disse que não comentaria se houve sobrevôos, mas ressalvou que "nenhum ataque foi realizado desde o cessar-fogo". Texto atualizado às 16h40