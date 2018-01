Líbano buscará compensação de Israel por danos O primeiro-ministro do Líbano, Fuad Saniora, assegurou nesta quarta-feira que Beirute buscará compensação de Israel por causa de bombardeios que provocaram "danos inimagináveis" à infra-estrutura libanesa. Em uma semana de ações militares contra o Líbano, Israel bombardeou aeroportos, rodovias, usinas de distribuição de energia elétrica, entre outros alvos. Saniora fez o anúncio logo depois de informar que os ataques israelenses contra alvos no Líbano já provocaram a morte de pelo menos 300 pessoas ao longo de uma semana. Ainda de acordo com ele, cerca de mil pessoas ficaram feridas. Ele fez um apelo urgente para que cessem as hostilidades entre Israel e o grupo guerrilheiro pró-iraniano Hezbollah.