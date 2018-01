Líbano: China confirma o envio de tropas, mas não detalha números A China confirmou nesta terça-feira o envio de tropas à força que a ONU está posicionando no Líbano, mas evitou detalhar seu número, que segundo o Governo francês seria de mil homens. "Os passos concretos para aumentar o envio de tropas à força da ONU se encontram ainda em processo de consultas", disse nesta terça-feira o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores chinês, Qin Gang, em entrevista coletiva. O presidente francês, Jacques Chirac, anunciou na segunda-feira ao término da cúpula Asem (UE-Ásia) que o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, anunciou na reunião de Helsinque que seu país está disposto a enviar ao Líbano um número "nada desprezível", cerca de mil homens, que se somariam aos 140 que já foram posicionados ali. "A China sempre está preocupada e apóia a paz no Oriente Médio, e estima como importante para a estabilidade da região aplicar a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU e ampliar as forças o mais rápido possível", assinalou nesta terça-feira Qin. "Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a China realizará contribuições positivas para este objetivo", acrescentou Qin. A resolução 1701 prevê que a ONU posicione um total de 15 mil soldados para controlar o cessar-fogo entre Israel e o grupo armado xiita libanês Hezbollah.