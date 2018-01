Líbano: Começa a mais delicada operação para a retirada de brasileiros Um comboio com seis ônibus transportando um grupo de 305 brasileiros saiu do Vale do Bekaa, no leste do Líbano, em direção a Damasco, na Síria, na mais delicada operação de retirada de brasileiros da região desde o início dos bombardeios israelenses contra alvos no sul do Líbano, no último dia 12. Antes da operação, os governos brasileiro e israelense entraram em intensas negociações sobre a melhor rota para o comboio. Os ônibus começaram a sair da madrugada desta segunda-feira e no início da manhã, horário de Brasília. Na terça-feira, um vôo fretado pela TAM, transportando cerca de 225 brasileiros, sairá de Adana, na Turquia, e deve chegar ao Brasil no dia seguinte. A operação de retirada de brasileiros no Líbano foi intensa nesta segunda-feira, dia em que o segundo vôo da Força Aérea Brasileira (FAB) trazendo 150 brasileiros que estavam no Oriente Médio chegou ao País. Com o grupo que chega hoje, o total de brasileiros repatriados é de 248. Assim como o primeiro vôo, que pousou na última terça-feira com 98 passageiros, a aeronave teve uma escala no Recife, para reabastecimento do avião, pousou em São Paulo e chegou ao Rio à tarde. Operação delicada A definição da rota do comboio que saiu do Vale do Bekaa, no Líbano, em direção à Damasco exigiu uma negociação delicada entre o governo brasileiro e o israelense. Após dias de divergências que caminhavam para um incidente diplomático, o governo brasileiro obteve de Israel permissão para fazer a retirada de brasileiros do Vale do Bekaa pela fronteira oriental. Com isso, a travessia pode ser feita em uma hora e meia e não em 14 horas, caso a retirada tivesse de ser feita pela fronteira Norte, como exigia o governo israelense. "Foram intensas as negociações entre o Brasil e Israel e, enfim, prevaleceu o bom senso", afirmou o embaixador Everton Vargas, coordenador do grupo de apoio a brasileiros afetados pelo conflito entre Israel e milícias do Hezbollah. Para alcançar seu intento, segundo o relato do diplomata, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim apelou até para a intermediação da secretária da Defesa dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, que visitou a região do conflito. Mas o fator decisivo, a seu ver, foi "a persistência e a incrível capacidade de convencimento", que Vargas atribui ao chanceler brasileiro. A retirada foi organizada em conjunto por representações diplomáticas brasileiras no Oriente Médio e os moradores da região. Os brasileiros que partiram do vale do Bekaa devem ficar em abrigos comunitários organizados pelo consulado na Síria, enquanto aguardam a retirada do Oriente Médio. "No fim das contas, tivemos um número bem menor de pessoas pegando os ônibus do que o esperado. Acreditávamos que mais de 800 pessoas iriam tentar sair nesta segunda-feira, mas apenas cerca de 300 apareceram", disse o cônsul-geral do Brasil em Beirute, Michael Gepp. Segundo o diplomata, o ministro Celso Amorim deixará na terça-feira Genebra em direção à cidade turca, para tentar garantir o transporte para os brasileiros Também na terça-feira, outro avião da FAB chegará ao País com 70 passageiros. Nos próximos dias, 455 brasileiros devem deixar a região. Na quarta-feira, 225 serão transportados pela TAM, enquanto na quinta, mais 150 serão trazidos pela FAB. Na sexta-feira acontece o último vôo, quando outros 70 brasileiros chegarão ao Brasil em um vôo da FAB. O Itamaraty divulgou uma série de telefones para auxiliar brasileiros que estão nas zonas de conflito no Oriente Médio ou para pessoas que tenham parentes nestes locais e desejam obter mais informações. Vale lembrar que os países citados estão seis horas à frente do fuso horário de Brasília. Assistência a brasileiros no Líbano, Jordânia, Síria e Turquia Além do Consulado-Geral do Brasil em Beirute, os cidadãos brasileiros no Líbano que se encontrem em áreas com dificuldade de acesso à aquela cidade, ou que já partiram para países limítrofes, poderão entrar em contato com as Embaixadas do Brasil em Aman, Jordânia e em Damasco, Síria, bem como com o Núcleo de Apoio em Adana, Turquia. Consulado-Geral em Beirute (Líbano): Tels.: 00 XX (961) 70-934921 / 00 XX (961) 70-935718 / 00 XX (9611) 49-0401/02/03 Fax: (9611) 49-0405 e-mail:consular@consbrasbei.org Consulado-Honorário do Brasil em Trípoli (Líbano): Tels.: 00 XX (9616) 44-1528 / 00 XX (9616) 41-5299 Embaixada do Brasil em Aman (Jordânia): Tels: 00 XX (9626) 592-3941 / 3942 Fax: 00 XX (9626) 593-1098 Plantão: 00 XX (9627) 9629-3535 e-mail: jorbrem@wanadoo.jo Embaixada do Brasil em Damasco (Síria): Tels: 00 XX (963 11) 612-4551 / 4552 / 4557 / 4559 Fax: 00 XX (963 11) 612-4553 Plantão: 00 XX (963 93) 213-438 e-mail: braemsyr@net.sy Núcleo de Apoio em Adana (Turquia): Tels: 00 XX (90322) 457-5810 (extensão 372) e 533-7772 e-mail: adana@brasembancara.org Em Brasília Plantão da Divisão de Assistência Consular do Itamaraty. Exclusivo para questões relativas a atendimento de brasileiros no exterior. Tels: 00 XX (61) 9983-0157 / 9983-0137 / 9983-0164 / 9976-8205 Texto atualizado às 20h00