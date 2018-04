Líbano confirma vitória de bloco pró-Ocidente O resultado final das eleições gerais no Líbano, divulgado hoje pelo governo, mostra que as facções pró-Ocidente do país derrotaram o Hezbollah e seus aliados em uma apertada disputa eleitoral. De acordo com o boletim final da votação, lido hoje pelo ministro de Interior Ziad Baroud, o bloco pró-Ocidente obteve 68 das 128 cadeiras em disputa nas eleições de ontem e reterá a maioria no Parlamento. A aliança liderada pelo Hezbollah conquistou 57 cadeiras. Candidatos independentes obtiveram três assentos.