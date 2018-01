Líbano cria medidas de segurança para visita de Blair As autoridades libanesas tomaram nesta segunda medidas de segurança excepcionais em razão da visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, a primeira de um responsável desta categoria ao Líbano em 50 anos. O centro de Beirute foi praticamente colocado em estado de sítio das 09h até as 16h30 (03h às 10h30 em Brasília), com o estacionamento de veículos proibido em todas as ruas da região. Desde a noite de domingo, patrulhas do Exército e da Polícia circulam por Beirute. Uma manifestação prevista por estudantes pró-sirios em frente ao palácio governamental, programada para o momento da reunião de Blair com o primeiro-ministro libanês, Fouad Siniora, foi proibida no local, mas permitida em uma área mais distante. A visita de Blair - que não se reunirá nem com o presidente, Émile Lahoud, nem com o chefe do Parlamento, Nabih Berri, este último de viagem à Suíça - deverá fixar o apoio de Londres à empresa internacional de reconstrução do Líbano após o conflito entre Israel e os milicianos Hizbollah que destruiu as infra-estruturas do país, disseram fontes diplomáticas. Um dignatário xiita e os grupos estudantis pró-sirios declararam Blair como "pessoa não grata", por ter impedido a instauração rápida de um cessar-fogo e por haver permitido que aviões americanos, carregados com bombas que foram enviadas a Israel, aterrissassem em seus aeroportos para se reabastecerem.