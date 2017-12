Líbano dispara contra aviões israelenses Unidades antiaéreas do Exército libanês abriram fogo neste domingo contra caças israelenses que realizavam uma missão de reconhecimento sobre o Líbano, informaram funcionários da segurança. O episódio representaria a primeira resposta dos libaneses aos vôos sobre seu território da Força Aérea do país vizinho desde que os israelenses se retiraram do Líbano no ano passado. Os aviões de combate voaram a uma altitude média sobre o sul do Líbano e o Vale de Bekaa, pela manhã e na tarde de hoje. O Exército libanês abriu fogo de suas baterias antiaéreas na região, mas não alcançou nenhuma aeronave, segundo oficiais libaneses. Em Israel, um porta-voz do Exército disse que nenhum caça do país foi atacado, embora não tenha admitido que os aviões tenham sobrevoado o Líbano. Efetivamente, os sobrevôos chegaram até Beirute, a capital libanesa. O porta-voz se limitou a dizer que "não houve fogo dirigido aos aviões israelenses de combate".