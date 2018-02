Líbano é atingido por vários foguetes sírios

BEIRUTE - Vários foguetes disparados da Síria caíram nesta quinta-feira, 12, na região de Wadi Khaled, no norte do Líbano, mas não deixaram vítimas.

Os projéteis atingiram as aldeias fronteiriças de Dababiye, Jeker Janin, Kachlak, Al Kawachira e Munjed, explicaram as fontes, que destacaram que muitos habitantes fugiram de suas casas em busca de lugares mais seguros.

Segundo a "Agência Nacional de Notícias" do Líbano, o impacto desses foguetes é resultado de uma intensificação dos bombardeios no interior do território sírio.

Os incidentes na fronteira sírio-libanesa vêm se intensificando nos últimos dias. Ontem, uma unidade do Exército da Síria penetrou no leste do Líbano e sequestrou um cidadão libanês, enquanto um dia antes três pessoas faleceram durante um bombardeio sírio em Wadi Khaled.

O Governo libanês anunciou na última semana um plano para desdobrar o Exército nessa área, após duas pessoas terem morrido no sábado em território do Líbano pelo impacto de vários projéteis disparados desde o lado sírio.

A situação da segurança no Líbano se deteriorou nos últimos meses, nos quais também houve sequestros e enfrentamentos armados entre detratores e seguidores do presidente sírio, Bashar al-Assad, na cidade libanesa de Trípoli e em Beirute.

A Síria acusa "grupos terroristas" de organizar desde o Líbano ataques contra suas tropas e enviar armas aos insurgentes.

Líbano e Síria compartilham 330 quilômetros de fronteira, cuja demarcação ainda não foi estipulada.