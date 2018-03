Líbano e Iraque vão retomar acordo comercial O Líbano e o Iraque irão assinar um acordo comercial, numa tentativa de reativar as relações comerciais entre os países, disse o primeiro-ministro libanês, Rafik Hariri. "O Iraque costumava ser, antes da guerra, o principal parceiro comercial do Líbano. Mas, em conseqüência da Guerra do Golfo (1991), tudo parou. Tentamos trazer de volta este mercado", afirmou Hariri. A declaração foi concedida no Aeroporto Internacional de Beirute pouco antes da chegada do vice-presidente do Iraque, Taha Yassin Ramadan, ao país. Hariri afirmou que o acordo pode ser semelhante ao mantido atualmente entre Jordânia, Egito e Turquia com o Iraque. O acordo deve, entretanto, ser coerente com as resoluções das Nações Unidas, afirmou Hariri, referindo-se ao programa de troca de ajuda humanitária por petróleo mantido pelo país com a ONU. As relações diplomáticas do Iraque com o Líbano foram retomadas no ano passado, após sete anos de rompimento. As informações são da Dow Jones.