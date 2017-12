Líbano enviará Exército para o Rio Litani esta semana O Exército libanês enviará 15 mil soldados para a margem norte do Rio Litani ainda esta semana, informou o ministro da Defesa libanês, Elias Murr. Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU votada na sexta-feira pede que uma força de 30 mil homens formada por contingentes do Exército libanês e por tropas da ONU ocupe uma faixa de 30 quilômetros que vai da margem sul do Litani até a fronteira israelense. O objetivo é criar uma zona de segurança entre o Hezbollah - que ficará ao norte do Litani - e Israel. "A princípio, antes do fim desta semana, 15 mil soldados serão enviados para as margens do Litani", disse Murr a uma rede de TV libanesa. Ele não especificou quando as tropas se moverão para o sul do rio. Murr disse ainda que as tropas de paz da ONU - que já contam com 2 mil soldados na região - assumirão as posições de Israel antes de entregá-las ao Exército libanês. Segundo a prvisão do ministro, tropas internacionais devem chegar a região nos próximos 10 dias.