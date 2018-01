Líbano ignora ONU e prorroga mandato do presidente O Parlamento do Líbano aprovou hoje uma emenda à Constituição prorrogando em três anos a permanência no poder do presidente Emile Lahoud, apesar de pedidos da ONU para que fossem promovidas novas eleições. Lahoud conta com o apoio da Síria, país que é visto como o verdadeiro poder por trás do governo libanês.