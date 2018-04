Líbano: oficial da espionagem foi morto em ataque A agência estatal de notícias do Líbano informou que o major-general Wissan al-Hassan, um importante oficial da unidade de inteligência da polícia nacional, foi morto nesta sexta-feira no atentado desfechado com um carro-bomba contra a sede da Falange, partido da direita cristã no Líbano. O ataque no bairro cristão de Ashrafiyeh, na zona leste cidade, deixou outros sete mortos e dezenas de feridos. A agência anunciou o "martírio" de Hassan no ataque, até agora não reivindicado por nenhum grupo terrorista.