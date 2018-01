Líbano pede a árabes para rever investimentos no Ocidente O primeiro-ministro do Líbano, Rafik Hariri, conclamou hoje o mundo árabe a considerar as repercussões dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos e redirecionar os fundos para longe do Ocidente. "Depois dos eventos de 11 de setembro, eu acho que nós, e principalmente o setor privado árabe, temos que reconsiderar nossos investimentos externos", disse Hariri na abertura de uma sessão da Conferência de Mercados de Capitais e Investimentos Árabes, que está sendo realizada em Beirute. Segundo o premiê libanês, os ataques terroristas aos EUA, pelos quais o suspeito número um é o dissidente saudita Osama bin Laden, mudou a percepção do Ocidente com relação aos árabes. "A percepção (ocidental) com relação aos árabes é de suspeita e desconfiança", disse Hariri. "A verdade é que um visitante árabe no Ocidente é agora cercado de uma lista de questões. Conclamamos os investidores árabes a investirem em todos os países árabes, de acordo com sua conveniência", afirmou.