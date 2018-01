Líbano qualifica ataque do Hezbollah como autodefesa O governo do Líbano qualificou como ato de autodefesa o disparo de um foguete do Hezbollah que matou um soldado israelense em um veículo militar que atravessou a fronteira entre os dois países, ignorando exigências americanas para que Beirute reprima o grupo guerrilheiro. O ministro libanês das Relações Exteriores, Jean Obeid, afirmou que "o Líbano e a resistência estão engajados na autodefesa do país e simplesmente respondem às diárias violações aéreas, navais e territoriais cometidas por Israel". Na segunda-feira, guerrilheiros do Hezbollah dispararam um míssil antitanque contra uma escavadeira do Exército de Israel que cruzou a fronteira com o Líbano, matando um soldado israelense e deixando outro gravemente ferido. No dia seguinte, aviões israelenses atacaram supostas bases do grupo no sul do Líbano.