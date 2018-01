Líbano: quase 4 mil australianos evacuados Quase 4 mil australianos foram evacuados do Líbano, indicou nesta segunda-feira o ministro de Relações Exteriores Alexander Downer, que afirmou que negociava com Israel para que um avião fretado por Camberra possa embarcar refugiados diretamente em um porto do sul do Líbano. Destacando que era "sumamente perigoso" viajar por terra até a capital, Beirute, onde vários navios fretados pela Austrália estão embarcando refugiados, o ministro indicou que um número desconhecido de seus compatriotas seguiam presos no sul do Líbano. Para facilitar sua evacuação, Camberra desejaria fretar uma nave diretamente no porto de Tiro, a 83 km ao sul de Beirute. "Estamos discutindo isso com os israelenses", declarou Downer à rádio ABC.