Líbano reata laços com Iraque após sete anos O Líbano decidiu restaurar plenamente suas relações diplomáticas com o Iraque, rompidas há sete anos, quando diplomatas iraquianos se envolveram no assassinato de um dissidente, informou uma fonte nesta quarta-feira. Falando sob condição de anonimato, a fonte disse que o gabinete do primeiro-ministro Rafik Hariri decidiu, na semana passada, revogar o rompimento de relações com o Iraque, ocorrido em 1994 "devido à crescente exigência libanesa e à necessidade de se fechar mais negócios com o Iraque". Um diplomata iraquiano trabalhou em Beirute durante mais de um ano enquanto um adido diplomático lidava com os assuntos de interesse do Líbano em Bagdá. O diplomata iraquiano, Nabil Janabi, visitou ontem o Ministério das Relações Exteriores e anunciou a retomada dos laços bilaterais.