Líbano registra primeiro caso de suspeita de ebola

Faour afirmou que o libanês procurou o hospital por conta própria, após apresentar sintomas da doença. Segundo o ministro, o paciente chegou de viagem no início da semana. O ministério não forneceu detalhes sobre a viagem ou sobre o caso. O homem está sendo tratado em um hospital em Beirute, capital do país, que preparou uma unidade especial para lidar com doenças como o Ebola.

Milhares de libaneses moram em nações africanas, incluindo Guiné, Libéria e Serra Leoa, onde o vírus já matou mais de 4,5 mil pessoas. Fonte: Associated Press.