Líbano: reunião para indicar novo premiê começa na 2ª

Berri é xiita e ligado ao grupo Hezbollah, que deixou ontem a coalizão de governo com seus aliados cristãos. A saída dos 11 dos 30 ministros provocou o colapso do governo libanês. Hoje, duas granadas foram jogadas contra a sede do Movimento da Frente Patriótica, do político cristão Michel Aoun, aliado do Hezbollah. Ninguém ficou ferido, mas o ataque evidenciou o clima de forte tensão que se agravou no Líbano após a queda do governo.

O primeiro-ministro interino, o sunita Saad Hariri, viajou à Turquia, que tenta mediar a crise libanesa, após o fracasso da Síria e da Arábia Saudita em manterem a coalizão de governo. O chanceler da Turquia, Ahmet Davutoglu, disse que amanhã Saad Hariri terá reuniões com o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, em Istambul.

"As consultas com o Parlamento para a formação de um novo governo começarão na segunda-feira", disse Berri à Agência Nacional de Notícias, do governo. O Hezbollah, apoiado pela Síria e pelo Irã, deixou o governo em protesto contra a investigação do Tribunal Especial para o Líbano, da Organização das Nações Unidas (ONU), que investiga o assassinato do ex-primeiro-ministro Rafic Hariri, pai do atual premiê Saad Hariri. É possível que o tribunal indicie integrantes do Hezbollah no assassinato. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.