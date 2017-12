Líbano: Rússia propõe ressolução para cessar-fogo humanitário de 72 horas A Rússia distribuiu nesta quinta-feira um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU pedindo por um cessar-fogo humanitário de 72 horas entre Israel e os guerrilheiros libaneses do Hezbollah, disse o embaixador da Rússia nas Nações Unidas. Vitaly Churkin disse que a crise no Líbano era urgente demais para esperar pelas negociações de uma resolução separada feita por França e Estados Unidos que tem como objetivo um cessar-fogo permanente. Diplomatas reportaram progresso no projeto EUA-França nesta quinta, mas declararam que as diferenças permaneceram. Eles não souberam dizer quando um acordo seria alcançado. "Esta atividade diplomática não está sendo conduzida em um clamo ambiente acadêmico", disse Churkin. "A guerra está explodindo no Líbano e a situação humanitária está ficando catastrófica". O embaixador russo disse que sua proposta pediria aos diplomatas para acelerarem seus esforços em busca de uma solução política. Segundo ele, o secretário geral da ONU Kofi Annan apoiou a proposta russa para um cessar-fogo de 72 horas. Churkin afirmou que a Rússia queria uma votação da resolução na noite de sexta-feira, o que daria as 24 horas pedidas por outros membros do conselho para consultar seus governantes.