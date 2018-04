Líbano sentencia suposto espião de Israel à morte Funcionários do judiciário libanês disseram nesta sexta-feira que um tribunal militar condenou à morte um ex-policial por supostamente ter espionado para Israel. O Líbano e Israel permanecem tecnicamente em guerra, uma vez que não possuem tratado de paz. Um tribunal militar condenou o ex-sargento da polícia Haitham al-Sahmarani, considerado culpado de passar informações importantes da segurança para a espionagem de Israel em 2006, durante a guerra de Israel contra o grupo xiita libanês Hezbollah. Na época, Israel invadiu o sul do Líbano e atacou bases do Hezbollah até o rio Litani, no sul libanês.