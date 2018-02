Líbano teme novo ataque e se une contra Israel O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, declarou-se hoje preocupado com as recentes ameaças de guerra feitas por Israel e afirmou que seu governo apoiará as forças do grupo islâmico Hezbollah (Partido de Deus) no caso de um novo conflito armado com o Estado judeu. O comentário de Hariri vem à tona em meio ao acirramento da tensão no Oriente Médio, provocado por uma sucessão de trocas de farpas entre Israel e seus vizinhos árabes.