Líbano vai apresentar queixa contra Israel à ONU Após desmantelar uma rede vinculada supostamente ao serviço secreto israelense (Mossad), o governo libanês decidiu apresentar à ONU uma queixa contra Israel. Beirute acusa o Mossad pelo assassinato do chefe da Jihad Islâmica Palestina em Sidon, Mahmoud Majzub (Abu Hamza). Em 13 de junho, o Exército libanês anunciou a detenção de vários supostos terroristas libaneses. Aparentemente, eles confessaram ter participado, sob as ordens do Mossad, do assassinato dos irmãos Mahmoud e Nidal Majzub, membros da Jihad islâmica palestina. O ministro da Informação libanês, Ghazi Aridi, citado pela imprensa local, disse que o chanceler Fauzi Salud foi encarregado de preparar um relatório "coerente, sólido e documentado, condenando a Israel e apontando suas intenções hostis e suas agressões permanentes". Soberania "O maior inimigo do Líbano é Israel, que mantém suas agressões e atentados contra a segurança, estabilidade e soberania do país e, além disso, não se retirou do território nacional", acrescentou Aridi. Mazjub, de 40 anos, e seu irmão Nidal, de 36, morreram quando uma bomba ativada por controle remoto explodiu num carro em que eles estavam entrando. O ministro da Defesa, Elias Murr, explicou, também, que as primeiras investigações não descartam que a bomba tenha sido "ativada por um avião israelense, que recebia imagens de uma câmara instalada numa caminhonete". Ainda segundo a imprensa libanesa, o juiz de instrução militar, Adnan Bolbol, ordenou a detenção do chefe da rede supostamente vinculada ao Mossad, Mahmoud Rafaa, e de outro membro da célula Hussein Khatab, acusados de assassinato, espionagem e terrorismo. Jihad Lingüisticamente, a palavra árabe jihad significa "esforço" ou "empenho", e se aplica a todo esforço ou empenho aplicados na execução de qualquer ação. Através dos tempos, a palavra foi desenvolvendo alguns significados especiais. No ocidente, jihad geralmente é traduzido como "guerra santa", um uso popularizado pela mídia. Talvez isto se deva ao fato de o termo "guerra santa" ter sido usado primeiramente pelos cristãos para se referirem às Cruzadas. No entanto, as palavras árabes para o termo "guerra" são "harb" ou "qital", que são encontradas no Alcorão e no Hadith.